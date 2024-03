Note di primavera con la banda di Santa Cecilia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Le musiche pere l’energia del più antico ensemble della città. Sono gli ingredienti che daranno vita oggi alle 16.30 a Lissone al “Concerto di“ del Corpo Bandistico1858 diretto da Roberto Turriani: l’esibizione si terrà nell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà. L’appuntamento aprirà la nuova stagione concertistica del corpo musicale. Nel corso dell’iniziativa ci sarà anche la cerimonia di consegna, da parte del Comune, del premio “Angelo d’Oro“, la benemerenza civica attribuita dall’Amministrazione a persone o associazioni che con la loro attività hanno dato lustro alla città e hanno operato in modo disinteressato in favore degli altri. L’ingresso è libero. F.L.