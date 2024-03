Non rinnego il Grande Fratello Cesara Buonamici a tutto campo | cosa rivela

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) La tele-giornalista, icona del Tg5, uno dei simboli di Mediaset, quest'anno si è buttata nelle vesti di opinionista in un terreno insidioso: ilsu Canale 5. Una trasmissione che non imprigiona solo i concorrenti, ma anche il conduttore Alfonso Signorini e la sua “socia”: dura infatti da settembre, senza sosta. Finirà il 25 marzo., complimenti per la resistenza. Ildopo sei mesi e mezzo sta per salutare. È contenta che Alfonso Signorini ha annunciato la fine? «finisce. È stata un'esperienza lunga, ma è anche vero che era diventato un elemento presente nel ritmo della vita professionale. Ti abitui e vai avanti. Di sicuro mancherà qualdopo la fine...». ...