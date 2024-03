Non me ne frega nulla | Sinner | le parole prima di Alcaraz che spiegano tante cose

(Di domenica 17 marzo 2024) Jannikè un campione d'altri tempi. Umile e rispettoso delle gerarchie ma ambizioso e dal pensiero rapido.della sfida conaveva parlato così: "Non mi importa tanto di finire al numero due del mondo dopo questo torneo".chebene quanto sia alta la prudenza nella road map diper portare l'assalto al vertice della classifica Atp attualmente occupato da Novak Djokovic. Ma dopo la sconfitta conl'appuntamento è soltanto rimandato. E Jannik ha così parlato della sua prestazione e del suo avversario alla fine del match delle semifinali di Indian Wells: "Non è andata come avrei voluto, ma sono arrivato comunque in semifinale a Indian Wells ed è un ottimo risultato. Carlos ha giocato un gran match, ma sono io che ho ...

Roma, 15 mar – Lucia Annunziata candidata Pd? Probabile, secondo le indiscrezioni delle agenzie di stampa nazionali come del Giornale, ma in casa dem sarebbe una figuraccia mica da ridere, ... (ilprimatonazionale)

Ricchi e poveri: “Non ci frega nulla di chi ci criticava! Ora ci hanno scoperto anche i giovani” - I Ricchi e poveri hanno sfruttato al meglio la partecipazione a Sanremo 2024 con Ma non tutta la vita, diventata virale ...fanpage

Milano-Sanremo 2024. E alla fine arriva Philipsen - Il belga vince la Classicissima davanti a Michael Matthews. Tadej Pogacar sul Poggio prova il colpo di teatro, ma non gli riesce. Come non è riuscito a Mohoric e Pidcock ...ilfoglio

Roma, studenti in piazza per chiedere stop ai tagli: “Governo se ne frega delle nostre necessità” - (LaPresse) “Non è normale che gli studenti universitari siano costretti a togliersi la vita per il proprio percorso di studio, non è normale ...stream24.ilsole24ore