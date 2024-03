Non è antisemita chi condanna Israele per il massacro di Gaza | ci sono anche molti ebrei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) L’antisemitismo, o avversione e odio nei confronti deglie dell’ebraismo, ha caratterizzato uno dei periodi più bui della storia europea, generando l’Olocausto, un genocidio orribile sul quale, per fortuna, esiste ampia informazione e momenti di riflessione importanti come la Giornata della memoria. L’antisemitismo, come dice un rapporto recente della Comunità Europea, rimane ancora oggi un grave problema in Europa che va combattuto con politiche pubbliche e interventi finalizzati a proteggere le persone da queste forme d’odio e attacchi basati su discriminazione etnica. Purtroppo, si sente tuttavia spesso usare il termine “antisemitismo” in modo strumentale, per attaccare in modo pretestuoso intellettuali, autori e persone che criticano non glicome gruppo etnico, ma il governo israeliano. Motivo? Negli ultimi 5 mesi (in realtà la pulizia ...