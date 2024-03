Non ci sono più insegnanti | la scuola decide di cancellare le lezioni?

(Di domenica 17 marzo 2024) La mancanza di professori costringe un istituto privato a prendere una decisione drastica: cancellate leMeno giorni diper tutti? Sarebbe il sogno di ogni studente. Più tempo da passare a casa o con gli amici, maggiori occasioni di divertimento e soprattutto meno compiti. Ma non è altro che la realtà che stanno vivendo gli alunni dellaelementare dell’Istituto delle Orsoline, presso Koekelberg. È qui che nelle scorse settimane è stata presa la decisione di ridurre a quattro i giorni scolastici, per la gioia dei piccoli studenti. Mentre questi festeggiano, però, la situazione a livello istituzionale si fa sempre più caotica e drastica. Secondo a quanto scrivono dal Belgio, a scaturire questo cambiamento sarebbe stata l’assenza dia disposizione.a Roma (Ansa ...

Gli immigrati «in alcuni casi non sono persone secondo me. Ma non posso dirlo perché la sinistra radicale dice che è una cosa terribile da dire». Lo afferma Donald Trump definendo gli immigrati ... (gazzettadelsud)

Al Mirabello, quart’ultima giornata di A Elite : il Valo Rugby , in piena corsa verso i play-off, riceve alle 16 i Rangers Vicenza , squadra neo-promossa, debuttante e ultima in classifica. I ... (sport.quotidiano)

G-FACTOR - Lucariello su "NM": "Napoli, un nuovo punto di partenza" - NAPOLI – E’ anche una questione d’onore, un passaggio di consegne tra i campioni ancora in carica e con lo scudetto sul petto, e la Beneamata che il nuovo scudetto in realtà lo ha già vinto, pur se ma ...napolimagazine

“Lo spettacolo del male”, il saggio di Lucrezia Ercoli: ecco perché abbiamo bisogno di mostri - La morte cruenta, l’evento catastrofico, l’incidente mortale, il luogo dove si è svolto un crimine efferato sono anche uno ‘spettacolo’. Non a caso la parola deriva dal verbo latino spectare, cioè ...repubblica

A marzo si risveglia la spiaggia: "Saremo pronti per la Pasqua" - In riviera è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2024. La spiaggia piano piano si sveglia e gli operatori balneari in questi giorni sono al lavoro per sistemare gli stabiliment ...ilrestodelcarlino