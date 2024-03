(Di domenica 17 marzo 2024) Francesco ordina l'istituzione di gruppi di studio sui temi caldi in vista della sessione di ottobre prossimo. Diminuisce lo spazio dei vescovi partecipanti?

Nomine e discussioni pianificate; così il Sinodo di Bergoglio si allontana dal Concilio - A loro volta, questi gruppi di studio si dovranno attenere alla traccia di lavoro già impostagli dalla segreteria generale del Sinodo che li individua e li nomina. Nomine e temi dall'alto Difficile ...ilgiornale

Nella Lega svanito l'animo, è rimasto solo lo stato (precario) - Così non si poteva andare avanti e la Lega dei ticinesi l’ha capito. Serviva un capro espiatorio per uscire dalla più che imbarazzante vicenda del caos Nomine in Magistratura e quel capro espiatorio è ...laregione.ch

Procuratori pubblici, tanta bagarre ma alla fine eletti Camponovo e Losa - Il candidato in quota Lega sostituirà Pamela Pedretti, mentre quello del PS Marisa Alfier. Come giudice supplente è passata al primo turno Chiara Ferroni ...ticinolibero.ch