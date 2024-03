Noah Baumbach | cast di stelle per il suo nuovo film su Netflix

(Di domenica 17 marzo 2024) Ildista scrivendo unperche dirigerà lui stesso. Nei mesi scorsi era stato annunciata parte delche già faceva presagire bene. George Clooney, Adam Sandler , Laura Dern, Billy Crudup e Riley Keough erano già stati annunciati come parte delcorale del regista e sceneggiatore statunitense.sarà anche produttore della pellicola insieme a Amy Pascal e David Heyman e, ovviamente,dirigerà e ha scritto la sceneggiatura insieme a Emily Mortimer. Le nuove aggiunte alcomprendono: Jim Broadbent , Jamie Demetriou, Lars Eidnger, Grace Edwards, Patsy Ferran, Isla ...

