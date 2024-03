No Sinner no party | tifosi in rivolta | è imperdonabile

(Di domenica 17 marzo 2024)non c’è, mentre Alcaraz sì e subito monta la polemica:in, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. L’interesse nei confronti del tennis, grazie anche ai talenti della nuova generazione, è oggettivamente cresciuto, nel corso degli ultimi tempi. E c’era da aspettarselo, dunque, che proliferassero le “iniziative” tese a far leva su questo interesse, a coltivarlo e fare l’occhiolino a quanti nutrono anche solo una passione minima nei confronti di questo sport meraviglioso. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itNon ci stupisce affatto, perciò, che Take-Two Interactive abbia deciso di lanciare un nuovo videogioco sportivo che è in pre-ordine e che è già attesissimo dal grande pubblico. Un gioco che, appunto, ruota attorno alle meraviglie del tennis e che si chiamerà Top Spin 2k25. Di videogames così non ...

Sinner sconfitto in semifinale da Alcaraz, fallito il sorpasso: lo spagnolo resta n.2 al mondo. Per Jannik primo ko del 2024 - La semifinale di Indian Wells 2024 vede sfidarsi ancora una volta Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Come nel 2023 i due si affrontano nel penultimo atto del torneo californiano, con lo spagnolo che ha..ilgazzettino

Swiatek to Gauff, Sinner to Medvedev: Behind the scenes at Tennis Channel's "Open" IW shoot - New player portraits, including a set inspired by Agassi's acclaimed autobiography, will hit live broadcasts over the coming weeks.tennis

India skipper Rohit Sharma meets Ed Sheeran ahead of IPL 2024 - In a clip, SRK can be seen teaching Ed his signature pose. In the end, SRK gave Ed a warm hug. Ed also recently attended a party where he bumped into singer Armaan Malik. Armaan shared a video on ...mid-day