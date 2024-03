No alla benedizione pasquale a scuola | Fratelli d’Italia attacca La preside precisa | “Sono esercizi di culto | ma l’istruzione è laica”

(Di domenica 17 marzo 2024) La vicenda della "negata" agli alunni di un istituto comprensivo in provincia di Cesena scatena la polemica. A dare fuoco alle polveri è una nota did'Italia, che denuncia il "grave atto di censura" da parte della dirigente scolastica. L'articolo .

AGI - Nessuna benedizione alle coppie omosessuali nelle Chiese africane, le benedizioni proposte da Fiducia supplicans non possano essere attuate in Africa "senza esporsi a scandali". Il cardinale ... (agi)

Terracina , 18 gennaio 2024 – C’erano anche alcuni cani del cani le Comunale di Terracina alla benedizione degli animali organizzata d alla Parrocchia del SS. Salvatore in occasione della Festa di ... (ilfaroonline)

Nel libro-intervista autobiografico di prossima uscita, Bergoglio racconta che continua a pregare per Emanuela Orlandi e smentisce come fantasie di stampo Usa l’ipotesi di una revisione delle regole ... (repubblica)

"Negata la benedizione pasquale a scuola: scelta incomprensibile" - Negare la benedizione pasquale è venire meno alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, alla nostra identità: purtroppo ormai non c’è più da stupirsi, durante il Natale vediamo sotto attacco il ...ilrestodelcarlino

Mandic: tanti alla via Crucis decanale con Mons. Cesena - Moltissimi fedeli nella serata di venerdì 15 marzo hanno preso parte alla solenne e tradizionale via Crucis decanale ... concludendosi nel cortile della magnolia dove si è tenuta la solenne ...merateonline

Al via la stagione delle due ruote, domenica la “benedizione del Ciclista” - Appuntamento di avvio della stagione per i cicloturisti piacentini in Val Tidone. Il Velosport Borgonovese invita tutti gli appassionati delle due ruote ...piacenzasera