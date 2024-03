Netanyahu | chi spinge per votare vuole bloccare la guerra

(Di domenica 17 marzo 2024) Il premier israeliano Benyaminè tornato a rere le pressione internazionali per fermare laa Gaza "prima che gli obiettivi siano raggiunti". "Lo fanno - ha spiegato - lanciando false accuse contro l'Idf, contro il governo israeliano e il suo primo ministro. Lo fanno riferendosi anche a dichiarazioni di esponenti Usa, cercando di premere per le elezioni adesso, nel mezzo della. E lo fanno perché sanno che le elezioni adesso fermeranno lae paralizzeranno il Paese per almeno sei mesi".ha quindi confermato l'operazione a Rafah: "Ci vorranno alcune settimana e accadrà", ha detto.

