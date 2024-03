NBA | i risultati della notte 17 marzo | Oklahoma City passa su Memphis e rimane in testa | Minnesota insegue Curry vince il duello con LeBron James

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Altra nottata NBA che disegna un altro po’ gli equilibrilega in vista dei playoff. Vittoria importante per iTimberwolves, cheno sul campo degli Utah Jazz per 100-119 e rimangono al terzo posto ad Ovest, in scia adThunder e Denver Nuggets; è Anthony Edwards a fare la parte del leone con 31 punti e 10 rimbalzi, altra doppia doppia per Naz Reid con 22 e 12. A proposito di Thunder, successo più combattuto del previsto in casa deiGrizzlies, che sfiorano la rimonta con i 22 punti del rientrante Desmond Bane ma si arrendono ai sei uomini in doppia cifra degli avversari, spicca il 22+11 di Chet Holmgren. Terza vittoria in fila per i New York Knicks, cheno sul campo dei Sacramento Kings per 91-98 in una sfida abbastanza ...