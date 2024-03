Nba 2023 24 | Okc batte Memphis e rimane in vetta | vincono anche Wolves e Warriors

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Nella notte Nba prosegue la marcia degli Oklahoma City Thunder, che superano a domicilio iGrizzlies con il punteggio di 118-112 e tornano inalla Western Conference con lo stesso record dei Denver Nuggets. Grande prova corale di Okc, che trova in Jalen Williams il miglior realizzatore con 23 punti, a cui si aggiungono i 22 con 11 rimbalzi di Chet Holmgren e i 20 di Shai Gilgeous-Alexander. Ai padroni di casa non bastano i 22 punti di Bane. Nei piani alti ad Ovesti Minnesota Timber119-100 sul campo degli Utah Jazz, guidati dai 31 punti e 10 rimbalzi di Anthony Edwards. Vittoriaper i New Orleans Pelicans, che sul parquet di casa battono nettamente 126-107 i Portland Trail Blazers grazie a una grande seconda metà di gara. Miglior marcatore per ...