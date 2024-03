Nba 2023 2024 | Lillard e Portis trascinano Milwaukee contro Phoenix

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Prosegue la regular season di Nba. Si gioca a orari “italiani”, come da tradizione di ogni domenica.batte 140-129. Non c’è Antetokounmpo (problema muscolare) e ci pensano il solitoe il sorprendente Bobby. Il numero 0 chiude con 31 punti e 16 assist. Il 9 esce alla panchina e ne mette anche lui 31, a cui aggiunge 10 rimbalzi in mezz’ora sul parquet. Sponda Bucks, da registrare anche il ritorno in campo di Middleton, che contribuisce alla causa con 22 punti e 7 assist. Niente da fare per i Suns, a cui non bastano i 28 punti con 7 assist di Beal e i 23+9+6 di Booker. Giornata no per Durant, che termina con soli 11 punti all’attivo (4/10 dal campo) in 41 minuti di gioco.conferma il secondo posto a Est allungando su Cleveland.resta ai ...