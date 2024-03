Napoli | Simeone fuori dalle gerarchie | Calzona non riesce a motivarlo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 17 marzo 2024) Giovannivive un periodo di appannamento mentale e non risponde agli stimoli di. L’attaccante argentino è così scivolatodel tecnico. CALCIO– Nonostante l’infortunio di Victor Osimhen, Giovannisembra destinato a rimanere in panchina nella delicata trasferta delcontro l’Inter. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il “Cholito” non rientra nei piani iniziali diper il match di San Siro. Il tentativo didiIl tecnico delavrebbe provato a confrontarsi con l’attaccante argentino per comprenderne le difficoltà e cercare di riaccendere la sua scintilla. Un tentativo però ...