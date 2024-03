Napoli | problemi tra Osimhen e Calzona | rapporto ai minimi termini

(Di domenica 17 marzo 2024) Le ultime sultra Victore Francescoper l’ultima parte di stagione del. I dettagli Secondo quanto riportato da Il Mattino, sarebbe sempre più problematico iltra Victore Francescoall’interno dello spogliatoio del. L’allenatore avrebbe infatti provato a capire le sue condizioni dopo il problema muscolare, maparla poco, risponde a monosillabi e non ha troppa voglia di aprirsi con questo nuovo tecnico dopo aver già visto passare prima Garcia e poi Mazzarri.

Importanti novità dall’allenamento del Napoli a Castel Volturno , purtroppo non ci sono buone notizie su Victor Osimhen . Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona, ... (spazionapoli)

“Il governo Meloni non ha Conte zza dei problemi del paese e invece di combattere la povertà fa la guerra ai poveri”. Il presidente del M5s Giuseppe Conte è intervenuto a Napoli per presentare una ... (ilfattoquotidiano)

Problemi ai passaggi al livello : stop alla circolazione dei treni su una tratta della Circum vesuviana. A comunicarlo è l‘Ente Autonomo Volturno che in una nota sottolinea come “causa Problemi ... (ildenaro)

"Osimhen non farà parte dei titolari che affronteranno l'Inter", l'indiscrezione - Si aspettano le formazioni ufficiali di Inter-Napoli per vedere se Osimhen figura nell'undici iniziale, ma è arrivata un'indiscrezione proprio in merito a questa vicenda.areanapoli

Meglio il Napoli di Spalletti o l'Inter di quest'anno La risposta di Del Genio - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare di alcuni argomenti che riguardano il Napoli.areanapoli

"problemi muscolari perchè da piccolo non mangiava abbastanza": la profezia (attualissima) su Osimhen - Il nigeriano è ancora una volta alle prese con un fastidio che lo tiene in dubbio per la sfida all’Inter di questa sera ...tuttonapoli