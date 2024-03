Napoli | Italiano è il candidato numero uno se a Calzona non dovesse riuscire il “miracolo” SportMediaset

(Di domenica 17 marzo 2024) Secondo Sport Mediaset, il prossimo allenatore delpotrebbe essere Vincenzo. Si tratta di una possibilità non così remota. Tutto dipende da, se l’attuale tecnico riuscisse a centrare la qualificazione Champions allora rimarrebbe sulla panchina azzurra. In caso contrario De Laurentiis è convinto di cambiare con. Alla Fiorentina andrebbe Sarri.è da molto tempo nel mirino di De Laurentiis Scrive Sport Mediaset: “Vincenzolascerà la guida dei viola al termine della stagione e la coppia Commisso-Barone ha già individuato il sostituto: Maurizio Sarri. La Fiorentina è il giusto coronamento della sua esperienza in Serie A. Vincenzo, invece, è da molto tempo nel mirino di De Laurentiis. Di lui piace il sistema di ...

Su Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, Paolo Del Genio si è così espresso: “Calzona riconfermerà lo stesso 11 di Barcellona? In difesa potrebbe esserci Olivera. Per quanto ... (terzotemponapoli)

Il Napoli Basket perde sulla sirena del supplementare - Arriva una cocente sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nell'incontro valido per l'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A è stata superata alla Fruit Village Arena di Fuo ...napoli

