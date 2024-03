Mutui | interessi alle stelle e rischio aste giudiziarie Come salvare i risparmiatori e non svalutare l' immobile

(Di domenica 17 marzo 2024) L'aumento indiscriminato dei tassi d'interesse da parte della BCE sta generando grossi guai per tutto il mercato immobiliare europeo. Ora, tutti siete a conoscenza delle difficoltà finanziarie di importanti società immobiliari che sono veramente in debito di ossigeno “finanziario”. Segui su affaritaliani.it

Dipendenti con figli a carico, fino a 2mila euro di bonus non tassati: le novità - In una circolare le indicazioni sul welfare aziendale, nei fringe benefit anche l’affitto e gli interessi sul mutuo prima casa ...calabria7

Bonus mutuo 2024, pronto un incentivo di 760 euro: come riceverlo - Il governo ha previsto una detrazione fiscale che può arrivare fino a 760 euro per chi sottoscrive un mutuo ipotecario per l’acquisto di una casa. È fondamentale che entro 12 mesi il beneficiario ...quifinanza

Bonus 2000 euro per affitto, mutuo e bollette: chi può ottenerlo e come - È in arrivo un bonus di 2mila euro per pagare bollette, affitto e mutuo. Un beneficio completamente esentasse.ilcorrieredellacitta