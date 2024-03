Muore in strada travolta da un’auto | notte tragica a Pistoia

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 –dove ieri sera, poco prima di mezza, una donna di 70 anni è morta inda. L’incidente si è consumato in viale Adua, la signora stava attraversava laall'altezza di piazza Domenico Veneziano, quando una Jeep l’ha investita. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla signora. La dinamica è al vaglio della polizia Municipale di, accorsa sul posto per i rilievi. Sul posto è giunto immediatamente il personale medico della Croce Verde dimedica, i soccorritori hanno tentato ogni manovra di rianimazione ma per la 70enne, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

