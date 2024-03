Mostra La telefonia a Pisa

(Di domenica 17 marzo 2024) Il telefono, questo sconosciuto. Così è, almeno per quella grande fetta di giovani che non hanno mai visto un apparecchio telefonico e rimangono attoniti di fronte ad una cornetta, chiedendosi a cosa possa servire. Nell’era degli smartphone che hanno ormai invaso la nostra vita quotidiana, a, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, si inaugura la"Storia delladal 1884", dove grazie alla passione del curatore, Marcello Cecconi, si ripercorre l’arrivo in città del mezzo che ha rivoluzionato le nostre vite. "E’ un’iniziativa importante anche dal punto di vista culturale e storico - afferma Virginia Mancini, presidente della commissione cultura del Comune di- per dare una testimonianza storica ai nostri ragazzi di quello che era il telefono, la sua nascita, la sua ...

