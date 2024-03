Mosca | Putin si avvia al plebiscito Macron insiste | “Occorre contrastare la Russia sul terreno La Francia può farlo”

Propaganda? Attivismo locale? Sortite per distrarre l'attenzione, anche internazionale (almeno quella che resiste), dal fronte interno? Fatto sta che forze armate stanno attaccando obbiettivi in... (ilmessaggero)

Propaganda? Attivismo locale? Sortite per distrarre l'attenzione, anche internazionale (almeno quella che resiste), dal fronte interno? Fatto sta che forze armate stanno attaccando obbiettivi in... (ilmessaggero)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 14 marzo, in diretta. La Lituania accusa Putin per il pestaggio del braccio destro di Navalny. Il presidente russo: «Pronti a inviare truppe al confine ... (corriere)