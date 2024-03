lunghe file si stanno formando davanti a diversi seggi elettorali nel centro di Mosca , come ha constatato l'ANSA. Sulla storica via Arbat si era formata una coda di alcune centinaia di persone ... (gazzettadelsud)

lunghe file si stanno formando davanti a diversi seggi elettorali nel centro di Mosca , come ha constatato l'ANSA. Sulla storica via Arbat si era formata una coda di alcune centinaia di persone ... (gazzettadelsud)

Da Londra a Parigi , da Berlino a Riga passando per Tallinn: in Europa è una giornata di mobilitazione dav anti a numerose ambasciate russe nell’ultimo giorno utile per votare alle Elezioni ... (ilfattoquotidiano)

Mosca, 'Putin all'88% con il 25% di seggi scrutinati' - Vladimir Putin ottiene l'88% delle preferenze alle presidenziali in Russia quando sono stati scrutinati già il 25% dei seggi. Lo rende noto la commissione elettorale, secondo quanto riporta la Tass.ansa

Russia al voto, primi exit poll: Putin all’87,8%. A mezzogiorno lunghe code in alcuni seggi per protesta. Decine di arresti: “23 a Kazan” - Vladimir Putin, stando ai primi exit poll di Mosca, ha preso l’ 87,8% dei voti alle elezioni presidenziali in Russia destinate come da previsioni a rilanciare il suo mandato per i prossimi sei anni. S ...ilfattoquotidiano

Gli aggiornamenti in diretta sul voto che darà il quinto mandato a Putin - Secondo Mosca, un attacco di drone ucraino ha colpito un seggio elettorale ... ha trasmesso il video con le immagini delle persone accorse all'appuntamento contro Putin. Elezioni Russia, domenica 17 ...ilmessaggero