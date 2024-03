Mosca | ' droni Kiev contro seggio elettorale in Zaporizhzhia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Secondo, un attacco di drone ucraino ha colpito unper le presidenziali russe nella parte della regione ucraina dioccupata: lo scrive la Tass, citando un politico filorusso locale. L'attacco, scrive l'agenzia russa, è avvenuto nella cittadina di Kamenka-Dneprovskaya, vicino alla linea del fronte, e l'edificio colpito della locale Casa della Cultura, che ospitava il, ha preso fuoco. Non ci sono vittime, ma il Ministero russo per le emergenze afferma che non si è potuto intervenire per spegnere le fiamme perché "gli attacchi nemici continuavano".