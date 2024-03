Morto Antonio Canella | chef ed ex prof dell’alberghiero Vergani di Ferrara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – La cucina ferrarese e l’istituto alberghieroperdono un punto di riferimento. Sabato, al termine di una lunga malattia, èloe docente. Aveva 71 anni. In pensione da qualche anno ma attivo fino a quando la malattia glielo ha consentito,era un insegnante amato e apprezzato da colleghi e studenti, che lo ricordano come un instancabile e appassionato ricercatore nei suoi ambiti di specializzazione. A lungo docente tecnico pratico di cucina al, aveva lavorato molto nel campo del ‘senza glutine’ e delle farine speciali. Un settore nel quale, come spiega il presideMassimiliano Urbinati, «è stato un antesignano. Lui era già avanti quando ancora la ...