Montecorvino Rovella | istituita la ‘Denominazione Comunale d’Origine’

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto È stato presentato questa mattina, presso l’ex Conservatorio di Santa Sofia, il regolamento per l’istituzione della Denominazionedi Origine (De.C.O.). La De.C.O. è stata pensata per valorizzare e tutelare le attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali di, promuovendo l’immagine del territorio e le sue produzioni tipiche. Nello specifico si prevede l’istituzione di un registro De.C.O. per i prodotti che rispettano specifici criteri di tipicità e legame con il territorio nonché la realizzazione di una serie di iniziative per la promozione dei prodotti De.C.O. e la valorizzazione delle tradizioni locali. A partecipare tanti imprenditori del territorio ed il consigliere regionale Andrea Volpe, che ha confermato il sostegno massimo della Regione Campania ad ...