Montecchio e Rolo | bisogna dare gas

(Di domenica 17 marzo 2024) Con l’avvicinarsi della primavera pesano sempre di più i punti nel calcio dilettanti (ore 14.30). Per restare nella scia della capolista Cittadella impegnata in casa col Salso, non può distrarsi la Correggese al "Borelli" contro la Virtus Castelfranco in una sfida dal sapore di Serie D. Viaggia nel parmense ilche deve fare risultato per uscire dalla zona play-out contro un Colorno in palla trascinato dal bomber Delporto. Rivali piacentine pere Fabbrico rispettivamente opposte all’Agazzanese e al Nibbiano, in piena corsa per i play-off. Settimana decisiva per le sorti del girone B di Promozione che riserva un doppio derby per la capolista Bibbiano/San Polo: i matildici ospitano il Castellarano e poi domenica prossima recuperano contro l’Arcetana. Proprio i biancoverdi, privi degli infortunati Sekyere e Pozzi, devono adattarsi al ...