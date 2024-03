Monopoli-Turris oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudella sfida valida per la trentaduesima giornata di. Nel girone C scontro salvezza fondamentale tra due squadre divise da tre punti e al momento in zona playout. I pugliesi si trovano al diciassettesimo posto a quota 29, i campani al sedicesimo con 32 e la zona salvezza al momento è a 37: difficile rimontare, ma intanto serve una vittoria questa sera per crederci fino in fondo. Chi vincerà allo stadio Vito Simone Veneziani? Si parte alle ore 20.45 di domenica 17 marzo,tv su Sky Sport 254,su Sky Go e anche su NOW. ...