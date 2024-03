Mondo contro Putin | voto irreale | falso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 17 marzo 2024) 21.00 In Russia sono state elezioni "né libere né regolari":ha imprigionato i suoi oppositori e ha impedito ad altri di competere con lui. Così la Casa Bianca all'esito delin Russia. La vittoria di"non ha nulla a che fare con la realtà". Così Leonid Volkov, ex braccio destro di Alexei Navalny aggredito giorni fa a martellate in Lituania.Il leader ucraino Zelensky:è "malato di potere" e "fa di tutto per governare per sempre". L'ex leader russo Dmitry Medvedev elogia la "splendida vittoria" di