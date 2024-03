Mondiali di Short Track | l’Italia fa poker di medaglie | Sighel e Fontana sul podio

(Di domenica 17 marzo 2024) Rotterdam, 17 marzo 2024 –e soddisfazioni perdellonella terza ed ultima giornata dei Campionatidi Rotterdam. Dopo un sabato amaro, gli azzurri rialzano la testa e si prendono un’enorme rivincita conquistando la bellezza di quattronelle tre finali di giornata a cui hanno preso parte: argento infatti per la staffetta mista e per Pietrosui 1.000 metri, bronzo per Arianna(Icelab) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) sempre sui 1.000 metri. Bottino importante per la Nazionale tricolore guidata dall’High Performance Director Kenan Gouadec e dall’head coach Maggie Qi insieme agli allenatori Derrick Campell e Nicola Rodigari e all’aiuto allenatore Lucia Peretti. Ad aprire le danze, nella ...

