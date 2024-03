Molestie sessuali sui mezzi pubblici | il governo | “Basta voltarsi dall’altra parte”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 17 marzo 2024) Il tema della violenza sulle donne in luogo pubblico diviene un argomento politico: ilè pronto a intervenire Lein Belgio sono diventate un problema politico e nazionale. I dati rivelato che quattro donne su dieci, quando si aggirano per spazi, tengono a portata di mano le chiavi di casa o della macchina. A quale scopo? Difesa personale. Questo è quanto dimostrato da un recente sondaggio dell’organizzazione no-profit Touche Pas à Ma Pote. Una segnalazione sufficiente per definire questa situazione un disturbo ormai onnipresente nel paese, tale che la deputata di Bruxelles – Leila Agic – è divenuta co-sponsor di una battaglia per la risoluzione definitiva. Allarme per lesui– Notizie.com“Si va da sguardi ...