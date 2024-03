Moglie e figli di Giorgio Marchesi | ecco chi sono

(Di domenica 17 marzo 2024) Chilaed idi? L’attore italiano nato a Bergamo il 23 febbraio 1974, ha una carriera artistica che spazia dal teatro al cinema e alla televisione. La sua vita privata è altrettanto interessante.è sposato con Simonetta Solder, attrice austriaca. La loro unione dura da oltre dieci anni. Simonetta è nota per i suoi ruoli in produzioni come “Non smettere di sognare,” “Sbirri,” “Come un delfino,” e “Braccialetti rossi”. Nonostante entrambi siano attori di spicco, preferiscono mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori.ha ammirazione per la forza di carattere di Simonetta e la considera un aiuto imprescindibile nella sua carriera. La coppia ha duemaschi: Giacomo, che ha 15 anni e ...

Donna uccisa a Taurisano dal marito: il Comune si prenderà cura dei figli - TAURISANO - «La priorità per la nostra amministrazione comunale, come ha precisato anche il nostro sindaco, sono i quattro figli di cui uno ha appena 12 ... a quella in cui Galati ha accoltellato la ...lagazzettadelmezzogiorno

Chi è Bulent Polat: età, origini, carriera, vita privata, Moglie dell’attore di Terra Amara - La vita privata: Moglie e figli Nel 2015, l’attore turco ha sposato Duygu Polat, una insegnante di inglese. I due hanno avuto avuto due figli: la primogenita si chiama Doga Polat. La sua famiglia è al ...blitzquotidiano

Femminicidio in Salento, 'il Comune si prenderà cura dei figli' - "La priorità per la nostra amministrazione comunale, come ha precisato anche il nostro sindaco, sono i quattro figli di cui uno ha appena 12 anni ... a quella in cui Galati ha accoltellato la Moglie. ...ansa