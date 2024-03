(Di domenica 17 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Dagli ultimi dati Aniasa, l’associazione di categoria che raccoglie noleggio a breve e lungo termine e car sharing, quindi tutto il panorama generale della, vediamo una continua crescita del numero di vetture che sono utilizzate invece che comprate. Nei primi sei mesi del 2023 abbiamo immatricolato come settore il 47% in più di veicoli rispetto all’anno prima ed è un numero molto importante. Il parco totale è di 1.300.000 vetture, più di un terzo delle immatricolazioni avvengono attraverso le flotte. L’altro dato secondo me molto rilevante è che se parliamo di sostenibilità e quindi di viaggio verso l’elettrificazione o accompagnamento a unapiù sostenibile, un’azienda comesvolge un ruolo primario, di fatto immatricoliamo circa il 35% del totale dei veicoli elettrici in Italia”. Lo ha detto ...

Mobilità, Testa (Avis) "Trend positivo per l'autonoleggio": ... se possono caricarla o no, o avere una forma di mobilità conveniente molto flessibile". Sulle ... sostanzialmente sono dei computer che si muovono - ha ricordato Testa - . In Europa stiamo andando ...

