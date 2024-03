Mo | Meloni | ' Gaza in cima a preoccupazioni | Italia sostiene sforzi Egitto e altri Paesi area' **

Washington, 1 mar. – (Adnkronos) – ?La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione, dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione ... (calcioweb.eu)

Washington, 1 mar. - (Adnkronos) - “La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione, dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Esprimo solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per quanto avvenuto a Torino. La manifestazione delle opinioni non deve trasformarsi in messaggi di odio ... (calcioweb.eu)