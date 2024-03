Mister Ballardini carica il suo Sassuolo | A Roma regaliamo emozioni ai tifosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) La domanda arriva all’occaso della conferenza stampa della vigilia. Si parla deineroverdi, di un ambiente esterno che è parso ricompattarsi e tornare partecipe dall’arrivo del nuovo tecnico e da ciò che ha portato, ed è qui che Davide, magari inconsciamente, parafrasa John Fitzgerald Kennedy. Ricordate? Non chiedere cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti che cosa tu puoi fare per il tuo Paese. Il concetto è quello: "Il primo passo nei confronti deidobbiamo farlo noi, bisogna che ci meritiamo il loro affetto e la loro spinta, siamo noi a dovere andare incontro a chi ci vuole bene facendo belle partite e coinvolgendoli con l’atteggiamento, la generosità, il sacrificio e la qualità. Dobbiamo dare loro", dice il tecnico, con una chiave di lettura che invita a dare, più che a ...