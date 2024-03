Minturno Consiglio comunale | manca il numero legale | sindaco Stefanellli replica al presidente Signore

(Di domenica 17 marzo 2024)– Continuano a volare gli stracci – e siamo solo agli inizi secondo alcuni – tra ildiGerardo Stefanelli ed ildel(di Forza Italia) Massimodopo lanza l’altra sera delprovocato dall’”ammutinamento” della stessa maggioranza ( ed in primis) in ordine all’opportunità di L'articolo Temporeale Quotidiano.

Minturno / Liquidazione di una parcella legale del Sindaco, scoppia la polemica - Minturno – Il barometro indica tempesta in questo momento nei rapporti, sino idilliaci, tra il presidente (di Forza Italia) del Consiglio comunale di Minturno Massimo Signore ed il sindaco (nonchè pre ...temporeale.info

Formia, un libro per ricordare la vicenda di Aldo Moro - Il 16 marzo la presentazione del libro noir dal titolo “I Conti del Passato”, a cura del suo autore Mauro Biolcati.ilfaroonline

Eletto il nuovo Consiglio Provinciale, Fratelli e Forza Italia in parità con 4 seggi ciascuno, tre eletti nel centrosinistra - LATINA – E’ stato definito il nuovo Consiglio provinciale di Latina. nelle elezioni di secondo livello che si sono tenute ieri in Via Costa. Sindaci e consiglieri comunali dei 33 comuni pontini hanno ...radioluna