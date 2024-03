Milan | Stefano Pioli non ci sta | quella di Theo Hernandez non era una protesta

(Di domenica 17 marzo 2024) Le parole dell’allenatore delsull’ammonizione subita dacontro l’Hellas Verona Grazie alle reti di, Pulisic e Chukwueze ilha vinto 1-3 contro l’Hellas Verona. I rossoneri hanno dominato nel primo tempo ma poi nella seconda frazione di gioco la squadra di Baroni ha alzato i giri del motore e si è resa pericolosa in più occasioni, trovando addirittura la rete con Noslin. Alla fine però il Diavolo è riuscito a portare a casa il risultato, conquistando così tre punti preziosi. Al termine della partita l’allenatore rossoneroha parlato dell’ammonizione ache lo costringerà a saltare la prossima ...

