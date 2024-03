Milan | Samuel Chukwueze | stagione non facile | Pioli non può lasciare fuori chi segna

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 17 marzo 2024) Dopo la vittoria delcontro il Verona,ha parlato del suo gol e delle scelte di Stefanoin attacco Ilha vinto 3-1 contro il Verona al Bentegodi, nel match valevole per la 29esima giornata di Serie A. I rossoneri si sono imposti contro i gialloblù grazie alle reti di Theo Hernandez, Christian Pulisic e. Il gol del nigeriano, entrato nella ripresa, ha chiuso la gara, dopo che i padroni di casa avevano accorciato con la rete di Noslin. Dopo il fischio finale,è intervenuto ai microfoni di Dazn. L’attaccante rossonero ha espresso la sua felicità per il golto e per la vittoria della squadra, sottolineando l’importanza di questi tre punti. L’ex Villarreal ha aggiunto che si ...