Milan | Roberto Martinez su Rafael Leao | non mi arrenderò con lui

(Di domenica 17 marzo 2024) A proposito dei giocatori delconvocati dalle nazionali, il ct del Portogalloha parlato dista vivendo un ottimo momento di forma. Tra febbraio e marzo il portoghese ha trascinato il, soprattutto in Europa. In campionato prima ha fornito 2 assist, nelle vittorie contro Frosinone e Napoli, poi ha rotto un lungo digiuno, segnando un gran gol nel pareggio contro l’Atalanta a San Siro. Ma è in Europa League che il numero 10 si è letteralmente scatenato. Nel playoff contro il Rennes infatti ha segnato 1 gol all’andata e 1 gol al ritorno, mettendo la firma sul passaggio agli ottavi di finale. Contro lo Slavia Praga poi ha fatto ancora meglio: 2 assist all’andata e 1 gol e 1 assist nella gara di ritorno, ...

Diversi i nomi accostati alla Panchina del Milan , Tra questi c’è anche Roberto De Zerbi . Nel frattempo Il Barcellona si defila… Si attenderà inevitabilmente il finale di stagione in casa Milan per ... (dailymilan)

Un rovinoso tracollo, per il M5s in Abruzzo . Alle regionali, perse dal campo largo in versione extra-large, i grillini si sono fermati al 7%, percentuali miserrime, un risultato che ha spinto il ... (liberoquotidiano)

Calciomercato Milan: da Zirkzee a… David! I CINQUE attaccanti per il futuro - Per questo motivo il calciomercato Milan è già alla ricerca del suo sostituto ... Gyokeres dello Sporting e David del Lille. Compleanno Roberto Baggio: il nostro VIDEO di auguri al Divin Codino che ...milannews24

Zirkzee Milan avanti tutta! Bayern Monaco in agguato, lo scenario in vista dell’estate - Zirkzee Milan avanti tutta! Bayern Monaco in agguato, lo scenario in vista della prossima estate. Ultimissime arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan, sempre a cac ...milannews24

San Donato, stadio, Ginelli e Falbo chiedono la sospensione dell’Accordo di Programma in seguito all’indagine della Procura sul Milan - Ginelli: «Una maggior prudenza sarebbe un atto di buon senso vista la situazione che si è aperta sulla proprietà del Milan e l'indagine che la procura di Milano ha avviato» ...7giorni.info