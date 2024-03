Milan Pioli | «Ci sentiamo bene; Okafor titolare? ecco perchè»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 17 marzo 2024) Le parole di Stefano, tecnico del, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro l’Hellas Verona Stefanoha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Verona-. Di seguito le sue parole. COME STANNO – «Ci, stiamo, siamo tutti tornati in buone condizioni. Sarà una partita complicata ma abbiamo le qualità per fare». LOFTUS-CHEEK – «È cambiato qualcosina perché ha superato i problemi che aveva all’inizio. È un giocatore importante, sta. Ogni tanto gli tolgo minutaggio così che possa giocare la partita successiva».– «Olivier ha giocato tutta la partita giovedì scorsa, poi potremmo sfruttare spazi ...