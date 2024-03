Milan | Orlando | “Con la Roma sarà spettacolo | ecco chi vedo favorito”

Orlando: "La sensazione è che con Lotito non si possa migliorare" - Orlando LAZIO LOTITO- Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW ma spostando il focus dal cambio in panchina alla figura di Lotito.lazionews.eu

LBA - Milan Macvan sugli anni a Milano: "Sensazione di non aver ottenuto tutto quello che potevamo" - In un'intervista a BasketUniverso, Milan Macvan ha ricordato i suoi anni a Milano. "Milano è la mia seconda casa, ho grandi ricordi dell’Olimpia Milano, della famiglia Armani e della città di Milano.pianetabasket

Verona-Milan, Baroni: “Dietro di noi continua alternanza di squadre, non dobbiamo mollare di un millimetro” - verona - Le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Marco Baroni, rilasciate alla vigilia diHellas Verona-Milan, match valido per la 29a giornata della Serie A TIM 2023/24, e in programma domani, dome ...trivenetogoal