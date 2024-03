Milan | l’oro in panchina | 1-3 al Verona | anche l’attacco di riserva funziona E se subissi meno gol…

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilbatte 1-3 il, raccoglie la terza vittoria consecutiva in campionato, la quinta se aggiungiamo il doppio impegno europeo, si mette alle spalle un tour de force sportivo di non poco conto e blinda il secondo posto in classifica a +3 sulla Juventus fermata 0-0 dal Genoa ne “La cumbia della noia” di Allegri. Decisamente più divertente la partita dei rossoneri, votata al, con tante occasioni da ambo le parti. Ma ilè così, forse un po’ sbilanciato, ma davanti. E quindi “prendere o lasciare”, Pioli prende. E prendei 3 punti salendo a quota 62. Sono 55 i gol dei rossoneri, secondo miglior attacco della Serie A in attesa della Roma ferma a 54 ma con una gara ancora da giocare in questo turno. Attacco che...

