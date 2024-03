Marco Piccari direttore di TMW Radio, ha detto la sua sul campionato di Serie A. Ecco il suo parere sul Milan e in particolare su Pioli (pianetamilan)

Il nostro Stefano Bressi analizza la vittoria del Milan sulla Lazio per 1-0. A segno Noah Okafor ma sul banco ci sono davvero tante polemiche (pianetamilan)

Milan: si avvicina l’addio a Giroud, ecco il sostituto - Olivier Giroud, attaccante di spicco e stella del Milan, si trova a un bivio significativo nella sua carriera: restare nel calcio europeo oppure attraversare l’oceano verso la Major League Soccer (MLS ...newsmondo

Blog: Milan, titolari e riserve: idee per il futuro - Blog Calciomercato.com: Pioli-out o Pioli-in avrà impatto e porterà a determinare come affrontare il mercato e le scelte per il 24/25. Ancora di più ...vivoperlei.calciomercato

Milan, l’assurda ammonizione di Hernández fa scoppiare la polemica: ecco cosa è successo tra Pioli e Baroni - Una vittoria sudata ma alla fine pienamente meritata quella ottenuta dal Milan sul campo del Verona ... Pulisic e Chukwueze. AMMONIZIONE assurda-Cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa.calciomercato