Milan | la Roma di De Rossi vince ancora | il calendario verso lo scontro in Europa League

(Di domenica 17 marzo 2024) Dopo la vittoria dela Verona, laha battuto il Sassuolo all’Olimpico: ecco gli impegnila sfida diOggi ilha vinto 3-1 contro il Verona al Bentegodi, nel match valido per la 29esima giornata di Serie A, conquistando tre punti fondamentali. I rossoneri infatti si sono portati a quota 62 punti in classifica, consolidando il secondo posto e portandosi a +3 sulla Juventus. Nella gara delle 18 anche laha vinto, battendo 1-0 il Sassuolo allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa, che sarà l’avversaria delnei quarti di finale di, ha affrontato i neroverdi di Ballardini, che erano alla disperata ricerca di punti salvezza, trovando non poche difficoltà. A ...

Milan, Pioli: ‘Stiamo bene, siamo in condizione, ammonizione ingiusta per Theo’ - Pioli non nasconde l'ambizione di portare a casa l'unica competizione in cui il Milan è ancora in corsa, ossia l'Europa League, ma dichiara "avrei preferito non trovare un italiana in Europa League, ...it.blastingnews

RASSEGNA - CdS: "Interrotta", Tuttosport: "Juan Jesus denuncia", Il Mattino: "Jesus c'è" - Nelle partite della domenica vincono Milan e Roma, rispettivamente contro Verona e Sassuolo. Pareggiano, invece, la Juventus, che non va oltre lo 0-0 contro il Genoa, e l'Inter, rimontata sull'1-1 dal ...napolimagazine

Calcio, Inter frena a San Siro contro il Napoli. Milan a segno e pari della Juventus nel 29° turno - Calato il sipario sul 29° turno del campionato di calcio di Serie A 2023-2024. Fari puntati sul big match della domenica sera tra la capolista, Inter, e il Napoli. Nerazzurri bloccati sull'1-1 dai par ...oasport