Milan | la dura vita del nove | da Piatek ad Origi | quanti flop E Jovic …

(Di domenica 17 marzo 2024) In casada anni si parla di maledizione del, ma la realtà è che tanti attaccanti sono stati dei veri e propri

Alberto Bettiol ha commentato a caldo il successo della Milano-Torino 2024 , arrivato grazie ad un attacco decisivo ai 30 km all’arrivo: “Sono molto orgoglioso di vincere in Italia . Questa è una ... (sportface)

Inter - Napoli, il big match tra le due grandi deluse della Champions. In campo anche Juve, Milan, Atalanta e Roma: ... senza dimenticare Verona - Milan e Juventus - Genoa , importanti sia in chiave secondo posto che ... C'è poi da capire chi delle due avrà smaltito meglio l'eliminazione subita in settimana, una dura ...

Milano - Sanremo a Philipsen: Matthews secondo, poi Pogacar: Ancora la UAE la mette giù dura e in pochissimo mangia un minuto agli attaccanti. Il 20enne ... Bene Bettiol e Ganna, Van der Poel sornione, si vede Alaphilippe, si arrende presto invece Jonathan Milan. ...