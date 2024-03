Milan | col Verona è sempre l’ora della verità Carica Pioli dopo il sorpasso | e c’è Maignan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilpunta a raggiungere l’alta quota e l’appuntamento di questo pomeriggio al Bentegodi dipotrebbe essere l’occasione giusta per tagliare un importante traguardo: alla squadra rossonera, infatti, mancano solo due reti per arrivare a quota 5.000 gol messi a segno in serie A. Per centrare il risultato e consolidare il secondo posto davanti alla Juventus, il Diavolo dovrà fermare la compagine veneta, a caccia di punti salvezzale vittorie pesantissime contro Sassuolo e Lecce, e legata al destino rossonero da un passato che va molto indietro negli anni. La notizia positiva per Stefanoè arrivata ieri pomeriggiol’allenamento pre-partenza: Mike, uscitopochi minuti dall’inizio del match contro lo Slavia Praga per una contusione ...