Milan | Chukwueze e il gesto a fine partita | ecco cos’è successo

(Di domenica 17 marzo 2024) Per Samuelnon solo il gol nel match di campionato contro il Verona:dopo laIlha battuto il Verona in trasferta in occasione della 29esima giornata di Serie A. Unper 3-1 che ha incrementato il secondo posto, soprattutto dopo il passo falso della Juventus in casa col Genoa (0-0). Tra i protagonisti c’è stato Samuel, autore del 3-1 nonché del suo primo gol in campionato. Il nigeriano, a, ha preso ordini da Pioli e sotto le indicazione del suo tecnico è rimasto oltre ladellaper allenarsi in campo con un preparatore.

