Migranti | Meloni e Ue | intese con l’Egitto per 7 | 4 miliardi La Premier | “Nulla cambia su Regeni”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 17 marzo 2024) Firma storica, al Cairo, oggi 17 marzo 2024: nuovo accordo con l'Egitto, come quello con la Tunisia, che per l'Italia vuol dire prima di tutto porre un argine agli sbarchi diillegali. Ma è anche la vigilia del primo vero round del processo per l'uccisione di Giulio. Una questione delicatissima su cui laalla fine, incalzata dai cronisti, garantisce che la posizione dell'Italia non. Per il ricercatore friulano bisogna continuare a cercare "verità e giustizia" ma questo non può certo impedire di stringere rapporti con interlocutori come il Cairo, sempre più "strategici" soprattutto da quando è scoppiato il conflitto in Medio Oriente L'articolo proviene da Firenze Post.