Migranti | Meloni | ' accordo con Egitto modo migliore per fronteggiare flussi' **

(Di domenica 17 marzo 2024) Cairo, 17 mar. (Adnkronos) - “Questa iniziativa è ilper far fronte al flusso migratorio e apprezziamo gli sforzi dell'in questo senso, aspiriamo a lavorare insieme più di prima per aiutare gli Stati di origine e quelli di transito” attraverso “investimenti e assistenza per prevenire l'immigrazione illegale, per aiutare questi Stati ai trafficanti di migranti”. Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo al vertice Ue-in corso al Cairo dove verrà firmata la dichiarazione congiunta che getta le base per il partenariato strategico. La premier ha quindi ricordato il Piano Mattei spiegando che “'Italia ha un piano con gli Stati africani che è in fase di realizzazione e ammonta a 5 miliardi di euro, e l'ne fa parte”. ...

Meloni in Egitto con Von der Leyen per il memorandum da 7,4 miliardi. Al Sisi: “Non permetteremo lo sfollamento forzato di Gaza” - La premier Giorgia Meloni è atterrata all’aeroporto del Cairo ed è stata accolta dal ministro delle Antichità egiziano e dall’ambasciatore al Cairo, Michele Quaroni. Dopo l’incontro con la presidente ...ilfattoquotidiano

Meloni in Egitto, in agenda migranti e Piano Mattei - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, atterra domenica mattina al Cairo per una ... aiuti e investimenti in cambio dell'impegno egiziano a fermare le partenze di migranti irregolari e ad ...agoramagazine

Meloni al Cairo assieme ai leader Ue. All’Egitto sovvenzioni per oltre 7 miliardi: «Partner strategico» - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in vista ufficiale al Cairo per siglare una serie di accordi bilaterali con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi nell'ambito del Piano Mattei per l'A ...unionesarda