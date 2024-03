“Migranti animali e non persone” Trump perde il freno e alza la tensione

(Di domenica 17 marzo 2024) “La mia rielezione diventerà la data più importante nella Storia degli Stati Uniti”. Donaldnon usa mezzi termini nella serata di ieri nel comizio a Vandalia, in Ohio. L'ex presidente Usa, che ha sbaragliato qualsiasi possibile sfidante nelle primarie repubblicane, ha arringato così la folla: “La data, tenetela a mente, 5 novembre, credo che diventerà la più importante nella Storia del nostro Paese. Joe Biden è il presidente peggiore di sempre e una minaccia per la democrazia, e lo è perché è un incompetente”. Nello stesso comizio pre-elettoraleha anche evocato un' immagine minacciosa, senza poi precisarne il significato, dicendo che se non dovesse vincere per l'America sarebbe un "bagno di sangue". “Tutti coloro che sono stati arrestati e condannati per l'assalto al Congresso del 6 gennaio sono degli ostaggi e dei patrioti. Ci ...

