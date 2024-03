Mi hanno offerto tanti soldi per parlare dei miei figli | ma ho sempre detto no Ecco perché

(Di domenica 17 marzo 2024) Pierpaolo Spollon, uno dei volti più noti di Doc, la fortunatissima serie tv della Rai con Luca Argentero, si confessa in un'intervista a La Stampa: "Midavveroperdei, legandoli a dei brand, e credimi, in questo momento in cui non esistono più guadagni facili, mi mangio le mani se penso che non li ho accettati, ma d'altro canto penso che quando un domani mioo mi chiederànon abbiamo fatto certe cose, io potrò spiegargli che era per il suo bene, e insegnargli che la sfera privata e personale ha un valore più alto di qualsiasi cifra. Per ora mi mangio solo le mani, però poi sarò contento. Isono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il ...

