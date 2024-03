Mew a Verissimo | “Sono stata male | ho avuto problemi alimentari”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) – “già in passato. Stavoanche ad Amici”. Mew, ospite oggi di, spiega i motivi che l’hanno spinta a lasciare Amici. “Anche nei momenti più belli succedono cose che ti bloccano. Non potevo continuare, sapevo che non sarei più risalita se avessi continuato a buttare negatività dentro di me.già in passato, miportata dietro tutto questo negli anni. Nella scuola le emozioni erano forti all’inizio e non pensavo alle cose brutte. Quando miambientata, misentita nuovamente triste anche se il mio percorso era bellissimo. C’era qualcosa che non andava, capivo che stavo andando verso qualcosa che mi sarebbe pesato parecchio”, dice la ...